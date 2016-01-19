港报社评：罢课无理霸道，政治化伤害港大--文汇报1月19日

少数港大学生因不满特首委任李国章出任校委会主席，计划星期三开始在校内发起罢课。仅出于个别人或者个别群体好恶，就煽动群体行动，反对一个合理合法的任命，挑战行之有效的委任制度和成熟法例，是极之无理兼霸道的行为。而且，罢课策动者指控特首干预「学术自由」和破坏「院校自主」，完全没有真凭实据，只是企图推翻现行制度的欲加之罪。罢课策动者以毫无根据的臆测作藉口，打着反对政治化的旗号，不断采取激进方式抗争，令安宁的百年高等学府鸡犬不宁，事实上他们才是将港大推向「政治化」泥淖的始作俑者。

由15名港大学生组成的罢课委员会，发表《罢课宣言》，提出4点罢课诉求，包括要求校方成立专责小组审视《香港大学条例》，特首不应是必然校监，以及不应再由特首委任校务委员等等。 这些诉求，全部都是挑战现行法律和制度的无理诉求。行政长官作为八间资助大学的校监，有权委任校委会主席及成员，于各间大学条例中已明确订明，既维持政府与院校之间的联系，也显示政府对院校的支持和监督。这个制度自香港有大学以来，百多年来一直运作畅顺、行之有效。特首依照法例，兼任校监并行使法定权力，合法合理，受到香港主流社会的肯定。

少数港大学生，仅仅因为不喜欢特首新委任的校委会主席，就以罢课的激进手段相要胁，将少数持份者的意见凌驾于法律和制度之上，毫无理智可言，更显得自私霸道，全然不顾罢课对港大声誉和其他持份者利益所带来的损害和影响。

罢课委员会鼓吹要取消行政长官任校监，理由是行政长官干预了大学的院校自主。但至今为止，无任何实际证据证明，特首干预过「大学自主」，或者影响大学「学术自由」。显然，这些「莫须有」的指控，根本就是无风起浪，完全站不住脚。他们发起罢课的最终目标，是要令港大摆脱政府的合理监督，以方便某些别有用心的人士和政党，夺取港大的管治权，将原本平静的大学校园变成政争是非地，甚至将港大变为培育反中乱港势力的温床。对此，全社会应该保持清醒认识，提高警觉，识穿罢课的个中要害。

一直以来，港大不断有人打着「扞卫学术自由」和「院校自主」的旗号，静坐、示威、公投、甚至围堵冲击，并将这些行动与「去政治化」画上等号。但事实是，正是这些极具政治色彩的激进行为，不断将一些原本单纯的事件变得复杂化、政治化，令港大无法专注学术和教学，无日无之地在政争纠缠中内耗空转，导致教学质素、国际排名持续下滑，情况堪忧。港大越来越政治化的元凶，正是这群假公义之名、热衷玩弄政治、「残母校以自肥」的搞事者。（完）

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