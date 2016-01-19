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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 09:43 BJT

韩国已公布经济指标--2016/1/19

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.3% @-r +0.3% @-r 1月25-26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.0% 2月1日 --

工业生产(m/m) 11月 -2.1% @ -1.3% @-r 1月28日 -- 失业率 12月 3.4% @ 3.4% @ 2月16日 -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差70 r 顺差103 r 2月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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