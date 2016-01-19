台湾债市：10年债殖利率早盘横向整理，量缩观望20年长债标售结果

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月19日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二早盘横向整理。交易员指出，美国金融市场周一假期休市一天，早盘台债欠缺方向指引，暂在0.97%上方窄幅波动，量缩观望午间20年长债标售变数厘清。
他们指出，面对今年首档长债标售，交投审慎观察长券端需求，若20年长债105/2得标利率落在市场预期的区间下缘，可能带动10年现券殖利率微幅走低，但幅度有限。
〞现在不会有人有什么动作，先等一下标债。〞一位大型证券交易员说。
台湾央行稍后将代财政部标售20年期公债105/2 ，为今年第一档长券标售。路透调查显示，市场资金仍宽松，但第一季公司债发行空窗期、长债筹码较少，预计该期公债得标利率将落在1.52-1.55%，较上次同年期的1.8430%标售利率明显走跌。
交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.96-0.98%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。
本地时间09:40时，五年券104/13期殖利率暂无成交纪录；10年券104/12殖利率跌0.25个基点至0.9735%。台股加权指数 则涨0.06%。
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