《汇市简讯》美元指数仍以区间盘整为主，中性格局确立

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 在中国即将公布数据前美元指数在亚市窄幅波动，进一步整固
* 美国西德克萨斯中质油(WTI)期货较周五收盘跌0.95%，E-迷你标普500指数期货涨0.4%，日股日经指数和中国股市沪综指均持平
* 动量指标呈中性--20日波林格区间，五和20日移动均线均小幅上移
* 表明美元指数可能连续第五周在97.80/99.63区间盘整
* 昨日亚市低位98.80及伦敦市场高位99.20分别为首道支撑/阻力
* 图表：reut.rs/1Zxzj1t
(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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