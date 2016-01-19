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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 09:49 BJT

《汇市简讯》美元指数仍以区间盘整为主，中性格局确立

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* 在中国即将公布数据前美元指数在亚市窄幅波动，进一步整固

* 美国西德克萨斯中质油(WTI)期货较周五收盘跌0.95%，E-迷你标普500指数期货涨0.4%，日股日经指数和中国股市沪综指均持平

* 动量指标呈中性--20日波林格区间，五和20日移动均线均小幅上移

* 表明美元指数可能连续第五周在97.80/99.63区间盘整

* 昨日亚市低位98.80及伦敦市场高位99.20分别为首道支撑/阻力

* 图表：reut.rs/1Zxzj1t

(完)

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