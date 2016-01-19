《香港重要政经日程》--1月19日-1月29日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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================== 今日重要政经消息=================
1月19日（周二）
--09:30 亚洲金融论坛第二天会议。
--10:00 西部水泥 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
*1月20日（周三）
--11:00-12:00 渣打银行2016年经济展望&CNH市场展望
1月21日（周四）
-- 公布12月份消费物价指数。
-- 置富产业信托 公布年度业绩。
1月22日（周五）
-- 金地商置 公布年度业绩。
-- 金沙中国 董事会考虑派发中期息。
1月25日（周一）
-- 笔克远东 公布年度业绩。
1月26日（周二）
-- 公布12月份进出口数字。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。
1月27日（周三）
-- 维达国际 公布年度业绩。
1月28日（周四）
-- 恒隆地产 公布年度业绩。
-- 恒隆集团 公布年度业绩。
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
1月29日（周五）
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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