中国货币市场：供需吃紧回购利率多数上涨，央行逆回购及SLO缓解有限

路透上海1月19日 - 中国银行间市场周二主要回购利率多数上涨，资金面紧势有增无减。交易员称，央行昨日SLO(短期流动性调节工具)及今早公开市场逆回购规模均有限，从早盘看，市场供给未见增加，平头寸难度加大。

他们并称，经历外汇占款持续下降、1月缴税财政存款上收后，春节前资金面较为脆弱，货币市场平稳将有赖央行动用公开市场、定向流动性工具乃至降准等工具，持续提供扶持。

华东一银行交易员称，往日担当银行间市场资金融出主力的国有大行、国开行，近两日供给均明显下降，不排除与央行近期要求对境外金融机构境内存放的人民币上缴存准有关；而股份制等其他银行多无出资，不少还在借钱。

“平头寸要看关系了，现在不是价格加不加点的问题，是借不借的到钱的问题，”他说。

而考虑到15亿元九州通 可转债申购资金尚未解冻，交易对手受限的非银机构方面压力亦明显。

“今天逆回购(规模)让大家很伤心，下次(公开市场操作)要后天，只能等明天转债退款回来的钱了，希望央行今天再能放点SLO，”上海一券商交易员称。

为缓解资金紧势，在周一SLO操作后，中国央行周二公开市场加大逆回购操作规模，睽违近一年的28天期品种现身，助单日净投放750亿元人民币。加上就中期借贷便利操作(MLF)向部分银行询量，央行多渠道稳定流动性的意图更加明显。

此外，两位消息人士周二透露，中国央行今日就中期借贷便利操作（MLF）向部分银行询量。本次询量首次新增一年期，利率3.25%(此前六个月期利率为3.25%)；还包括三个月期利率2.75%。

上述华东一银行交易员提到，12月外汇占款降幅明显、1月缴税规模预计不小，银根收缩后，要维持资金面平稳，央行必须有所动作，“要不就是降准，要不就继续放点短钱。”

中国央行周一晚公布，12月金融机构外汇占款减少6,290亿元人民币，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。

中国财政部与央行周二进行九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.02%。交易员称，考虑到本次国库现金定存的期限较长，尽管近日资金面略显紧张，但长期资金的需求一般，中标定位仍属于适中水平。

央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9619 1.9355 +2.64

七天 2.3659 2.3316 +3.43

14天 2.7531 2.6382 +11.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9600 1.7500 +121.00

七天 2.6700 2.0500 +62.00

14天 2.5200 2.3000 +22.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9600 1.9400 +2.00

七天 2.4400 2.3500 +9.00

14天 2.8000 2.6100 +19.00

Shibor

其中:隔夜 1.9590 1.9540 +0.50

七天 2.3160 2.3080 +0.80

三个月 2.9760 2.9850 -0.90