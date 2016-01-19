台湾汇市：台币早盘实质汇价走低，因外资汇出加上出口商惜售美元

路透台北1月19日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价走贬。交易员指出，今天亚洲货币虽走稳，但盘中有大型外资保管行大买美元后汇出；而出口商则惜售美元，在美元供给量较少之下，台币走势偏弱。

他们并称，央行为了〞稳定〞汇市，最近对市场管的很严，〞关切〞各银行美元买单的电话相当频繁，为避免被盯上，银行只要接到客户买卖美元的单子，即使金额不是非常大，即随时主动向央行报告。

〞早上外商银行出来捉(买)美金，而且捉的很凶，台币价格跑的很快。〞一位大型银行交易员说。

他们指出，今天其他亚币走势尚属平稳，台币原有望跟走稳，惟因台币趋势看贬，出口商惜售美元，加上早盘外资大买美元， 使台币走势偏弱。

台币早盘实质交易区间落在33.581-33.647；上日在33.561-33.649。

本地时间10:20，韩元兑美元 报1,212.2，上日收在1,210.9；台股加权指数 小涨0.17%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略为扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.625/33.670，上日收在33.555。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.580-33.650

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