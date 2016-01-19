金属期市：中国GDP公布后伦铜回吐涨幅

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。 这加大了中国政府推出更多扶持举措的压力，经济放缓加剧的忧虑令投资者恐慌。
人民币兑美元即期 周一走稳收升，因中国央行宣布新举措以抑制离岸人民币投机活动；中国股市温和反弹，此前一度接近去年夏季股灾时低点。
油价周一跌穿28美元，至2003年低位，因市场预计伊朗出口将增加，之前伊朗制裁在周末被解除。
国际镍业研究组织(INSG)周二公布的数据显示，2015年1-11月全球镍市场供应过剩53,200吨，约为2014年同期过剩量的一半。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 张涛/王颖)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选