金属期市：中国GDP公布后伦铜回吐涨幅

中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。 这加大了中国政府推出更多扶持举措的压力，经济放缓加剧的忧虑令投资者恐慌。

人民币兑美元即期 周一走稳收升，因中国央行宣布新举措以抑制离岸人民币投机活动；中国股市温和反弹，此前一度接近去年夏季股灾时低点。

油价周一跌穿28美元，至2003年低位，因市场预计伊朗出口将增加，之前伊朗制裁在周末被解除。

国际镍业研究组织(INSG)周二公布的数据显示，2015年1-11月全球镍市场供应过剩53,200吨，约为2014年同期过剩量的一半。 (完)

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