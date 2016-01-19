版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 10:29 BJT

《汇市简讯》澳元/美元几无波动，此前出炉的中国数据好坏参半

0214GMT

* 中国第四季国内生产总值(GDP)一如预期同比增长6.8%，但工业增加值和零售销售略低于预期

* 12月社会消费品零售总额同比增长11.1%，市场预期为11.3%；12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，市场预期为6.0%

* 澳元/美元跌至0.6855，之后重返数据公布前的0.6880水准

* 亚洲股市坚挺及标普股指期货上涨，支撑澳元/美元

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升逾0.5%，标普股指期货涨0.72%

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐