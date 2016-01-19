《汇市简讯》澳元/美元几无波动，此前出炉的中国数据好坏参半

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 中国第四季国内生产总值(GDP)一如预期同比增长6.8%，但工业增加值和零售销售略低于预期
* 12月社会消费品零售总额同比增长11.1%，市场预期为11.3%；12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，市场预期为6.0%
* 澳元/美元跌至0.6855，之后重返数据公布前的0.6880水准
* 亚洲股市坚挺及标普股指期货上涨，支撑澳元/美元
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升逾0.5%，标普股指期货涨0.72%
(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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