更正-芝加哥期市：大豆期货触及近一个月高点，但涨幅因中国数据受限

近月小麦期货 跌0.37%，至每蒲式耳4.72美元；上周五涨逾1%。

阿根廷向美国出口小麦帮助推低了上周五的小麦期货价格。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周称，投机客将玉米净空仓合约扩大至近24万口，创2006年以来纪录上规模第二大。

根据美国全国油籽加工商协会(NOPA)的数据，美国12月大豆压榨量为1.57711亿蒲式耳，与分析师的预期基本一致，但却是2011年以来每年12月的最低水平。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 472.00 -1.75 -0.37% +0.69% 476.94 51

CBOT玉米 365.75 2.50 +0.69% +2.16% 365.39 66

CBOT大豆 884.75 5.75 +0.65% +0.28% 873.16 53

CBOT稻米 $10.74 $0.07 +0.70% -1.29% $11.38 31

美国原油 $29.13 -$0.29 -0.99% -6.63% $35.12 19

汇率

欧元/美元 $1.090 $0.001 +0.06% -0.16%

美元/澳元 0.684 -0.002 -0.32% -0.38%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 孙茉莉/于春红)