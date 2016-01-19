中港个股：中国铁建发行5亿美元五年期零息可换股债券，作业务营运资金

路透香港1月19日 - 中国大型建筑工程承包商--中国铁建股份有限公司 周二称，计划发行5亿美元五年期零息可换股债券，作业务营运资金等用途。

中国铁建于香港联交所的声明称，债券的初步转换价为每H股10.3港元，较周一收市价溢价约37.5%，可转换最多约3.78亿股H股，相当于经扩大后H股股本约15.41%或全部股本2.71%。

中国铁建表示，预计是次募资净额约4.96亿美元，将用作包括境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充营运资金及偿还银行贷款。

债券的发行价为本金额之100%，到期日为2021年1月29日，转换期由2016年3月10日或之后起，直至到期日前第十日营业时间结束为止。摩根大通、中金香港证券及瑞银香港分行负责债券的发行安排。

中国铁建H股盘中曾低探6.91港元，为自2014年7月以来低位。香港时间11:16，该股跌6.68%，报6.99港元；A股则升0.28%，报10.6元人民币。（完）

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