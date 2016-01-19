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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 11:39 BJT

更正-韩国金融市场：中国GDP数据打压信心使韩股下跌，韩元亦走软

“今日没有明确催化剂可推升韩股综合股价指数走高，美国市场周一因适逢假日休市，欧洲股市隔夜下跌，”韩亚大投证券股票分析师Kim Young-jun表示。

Kim表示，中国经济数据可能会导致韩股在下午时段遭遇更多抛售。

科技股表现强于大盘，三星电子 涨2%，SK海力士 涨3.6%。

航空股下跌，受近期韩元走低以及供应过剩影响。

外资接近午盘时卖超1,626亿韩元(1.3411亿美元)韩股，今日料为连续第九日卖超。

韩元 接近午盘时略走低，最近从人民币等亚洲货币疲软中寻得线索。

“中国对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率，将有助于监管汇市投机--这种投机行为加重了市场动荡，”东部证券外汇分析师Park Yu-na表示。

韩元兑美元 报1,212.3，较周一本地收盘1,210.9跌0.1%。

三年期韩债期货3月合约 涨0.03点，报109.68。

0233GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,212.3 1,210.9

日圆/韩元 10.3315/436 10.3133

韩国公债期货 * 109.68 109.65

韩国综合股价指数 1,869.58 1,878.45

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李春喜/王颖；审校 白云/许娜)

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