新闻稿：中国2015年工业增加值增长6.1%，12月同比增5.9%--统计局

路透北京1月19日 - 中国国家统计局周二发布2015年12月规模以上工业增加值增长情况，以下为新闻稿全文： 2015年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份回落0.3个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.41%。2015年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.1%。 分三大门类看，12月份，采矿业增加值同比增长1.4%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降0.8%。

分经济类型看，12月份，国有控股企业增加值同比增长2.6%，集体企业增长0.7%，股份制企业增长7.1%，外商及港澳台商投资企业增长3.5%。

分行业看，12月份，41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长4.2%，纺织业增长7.6%，化学原料和化学制品制造业增长9.1%，非金属矿物制品业增长6.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长5.2%，有色金属冶炼和压延加工业增长11.7%，通用设备制造业增长1.2%，专用设备制造业增长3.2%，汽车制造业增长12.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.8%，电气机械和器材制造业增长7.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.6%，电力、热力生产和供应业下降1.7%。

分地区看，12月份，东部地区增加值同比增长6.4%，中部地区增长7.5%，西部地区增长8.4%，东北地区下降3.0%。

分产品看，12月份，565种产品中有287种产品同比增长。其中，钢材9528万吨，同比下降3.4%；水泥19797万吨，下降3.7%；十种有色金属423万吨，下降4.6%；乙烯154万吨，增长4.9%；汽车263.2万辆，增长16.3%；轿车121.5万辆，增长5.7%；发电量4910亿千瓦时，下降3.7%；原油加工量4583万吨，增长2.7%。

12月份，工业企业产品销售率为98.6%，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值11077亿元，同比名义下降4.3%。（完）

新闻稿原文详见统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)