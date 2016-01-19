《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济增速步入6时代，“挂低档、稳油门”供需两端齐发力

中国2015年经济增速正式降档至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。中国去年四季度GDP同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平；2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来最低水平。

--中国经济：经济下行压力加大，更加注重推进供给侧结构性改革--总理

中国总理李克强周一表示，当前国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大，要以新发展理念引领改革发展，着力推进结构性改革，更加注重推进供给侧结构性改革。要培育发展新动能，改造提升传统动能，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

--香港数据：去年10-12月失业率续持平于3.3%，就业不足率轻微回升

香港政府统计处周二公布，2015年10-12月失业率为3.3%，与9-11月持平，且为连续第六段期间处于同一水平。

【金融】

--中国金融：央行就MLF操作向部分银行询量，新增一年期利率3.25%--消息

为缓和短期资金面愈演愈烈的紧张势头，两位消息人士周二透露，中国央行今日已就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，其中首次新增一年期品种，利率为3.25%，与上周五操作的六个月期MLF利率相同。本次MLF询量还包括三个月期品种，利率为2.75%；而在去年6月MLF转为六个月期限后，三个月品种已有超过半年时间未操作。

--中国金融：监管层近日要求银行严控跨境人民币资金池资金净流出--消息

随着中国资本外流压力加剧，五位消息人士透露，中国监管层正计划针对跨境人民币资金池资金流出进行管理，来协力支持人民币汇率和金融市场的稳定，其中要求，部分省份商业银行跨境人民币资金池业务，任何时点人民币净流出额不得大于零。

--中国金融：12月全口径外汇占款减少6,290亿元，创历史第三大降幅

中国央行周一晚公布，12月金融机构外汇占款减少6,290亿元人民币，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。

--中国保险：寿险业未来五年增速重返两位数，逐步走向价值创造--麦肯锡

国际知名咨询公司麦肯锡周二发布报告称，中国寿险行业未来五年将进入新的发展期，市场将复苏并重返两位数的年增长速度。而寿险公司将逐步走向价值创造，不再追求量的增长，而是关注如何通过规模、市场份额和增长等来创造价值。

--两岸金融：富邦华一银行三家大陆支行获准开业，今年拟再设3-5家分支行

台湾上市资产第二大金控--富邦金控旗下富邦华一银行称，1月已正式取得深圳前海支行、上海外滩支行及苏州昆山支行等三家支行的开业批复，北京分行也已获批设立中，为大陆网点数量最多的台资银行。

【固定收益】

--中国公开市场：重启28天逆回购助力净投放，MLF询量多管齐下保稳定

为缓解资金紧势，在周一SLO操作后，中国央行周二公开市场加大逆回购操作规模，睽违近一年的28天期品种现身，助单日净投放750亿元人民币。加上就中期借贷便利操作(MLF)向部分银行询量，央行多渠道稳定流动性的意图更加明显。

--中国债市：九个月国库现金定存中标利率3.02%，基本符合市场预期

中国财政部与央行周二进行九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.02%。交易员称，考虑到本次国库现金定存的期限较长，尽管近日资金面略显紧张，但长期资金的需求一般，中标定位仍属于适中水平。

--中国债市动态：现券反复震荡，数据差资金紧等多空因素交织

中国银行间债市周二早盘现券收益率反复震荡后略升，国债期货则探底后反弹；资金紧张、经济数据较差、新债需求一般等利空利多因素交织下，导致机构心态较为纠结，市场走势也难有明确方向。

--中国货币市场：供需吃紧回购利率多数上涨，央行逆回购及SLO缓解有限

中国银行间市场周二主要回购利率多数上涨，资金面紧势有增无减。交易员称，央行昨日SLO(短期流动性调节工具)及今早公开市场逆回购规模均有限，从早盘看，市场供给未见增加，平头寸难度加大。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值2.84%，资金面偏紧或抑制需求

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近日资金面紧势愈演愈烈，债市一二级情绪均趋谨慎，预计明日投标需求亦将受制于资金面状况；本次续发国债定位料略高于二级水平，预测均值为2.84%。

--新债招标：国开行七年增发债收益率偏高，10年符合预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年及10年期固息增发债中标收益率分别为3.1666%和3.0211%；此前市场预测均值为3.13%和3.03%。稍早该行结束招标的一年期固息债中标利率2.29%，接近市场预测均值；同时招标的三及五年增发债中标收益率则偏高，分别为2.6964%和2.8385%。

【外汇】

--中国外汇：央行对汇率管理的“爬行钉住”缺陷很多，要加强资本管制--专家

原中国央行货币政策委员会委员余永定指出，目前央行对汇率管理的“爬行钉住”缺陷很多，应该放弃；除调整汇率政策、汇率制度外，另一个非常重要措施就是加强资本管制；此外尽可能增加汇率的灵活性，让人民币钉住宽幅波动的货币篮子。

--中国汇市：人民币早盘微跌成交量回升，GDP数据对汇市影响有限

人民币兑美元即期周二早盘随中间价微跌，中间价持僵继续稳定市场预期。交易员称，今日统计局公布的2015年经济运行数据对汇市影响有限，在资金流出压力较大时预计监管层将持续维稳汇市，料春节前续大贬可能性小。

--人民币汇率：实际与名义有效汇率12月双双下跌，2015年涨幅逾3%

国际清算银行(BIS)最新公布，12月人民币实际与名义有效汇率指数均现回落，其中当月人民币实际有效汇率指数跌0.53%至130.31，暂时脱离历史新高，上月调整后为环比上涨1.53%；人民币名义有效汇率指数下跌1.10%至125.89，上月调整后环比上涨1.39%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升3.2%创两个半月最大单日涨幅，建筑、地产板块领涨

中国股市沪综指周二收升3.2%，创两个半月最大单日涨幅。分析师指出，今天大盘未受经济数据疲弱影响，延续昨日反弹走势。此前市场做空力量释放充分，今日建筑、房地产等低估值板块在临近早盘收市时突然直线拉升，明显受到资金关注，大盘全日成交量有所放大，料后市有望继续震荡反弹。

--中国房地产：2015年房地产开发投资同比增1%，新开工面积下降14%

中国国家统计局周二公布，中国2015年房地产开发投资同比增1%，前11个月的增速为1.3%。

--中国个股：慧球科技控股股东部分股份被强平，杠杆融资触及平仓线

中国广西慧球科技股份有限公司周二公告称，因股价下跌且未及时补仓，控股股东、公司董事长顾国平透过资产管理计划所持的部分股份周一被强行平仓。这是近期首个披露的大股东杠杆融资被强平案例。

--香港新股：中国邮储银行高至150亿美元IPO进入保荐人遴选工作

据一名知情人士周二对路透称，中国邮政储蓄银行已邀请投行为其高至150亿美元香港首次公开发售（IPO）竞逐保荐人席位，这有可能是今年全球最大宗IPO。

--中股业绩：宝钢股份去年实现净利9.61亿元，同比大降83.4%--业绩快报

中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司周二发布业绩快报，2015年实现净利润9.61亿元人民币，同比大降83.4%，受钢价创20多年来新低以及汇兑损失等拖累。

--中国国企：上海国资委明确2016年十目标，推进企业集团整体上市--报载

上海市周一召开了国资国企工作会议，明确了2016年上海国资国企10方面的工作。中国证券报周二报导，2016年上海将继续推动国资国企改革，提出将稳妥发展混合所有制经济，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市等。

--《焦点》2015年中国发电量及钢产量双双下滑，数十年来头一遭

中国2015年发电量及钢铁产出下滑，为数十年来首见，在此同时煤炭产出则是连续第二年走低，这显示出经济放缓及向消费带领经济成长转型过程中，工业消费受创的情形。

--中国能源：去年石油需求或增长2.5%，但2016年可能转弱

2015年中国隐含石油消费增长2.5%，受汽油和柴油使用强劲增长推动，未受经济增长放缓及许多其他大宗商品需求下降的影响。

--香港个股：中海油称今年产量目标按年下降2-5.1%，因油价持续下滑

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周二称，2016年产量目标按年下降2-5.1%，因油价持续下滑。

--台湾个股：台积电大陆投资案月底前有望送至投审会最后审查--工业局