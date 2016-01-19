新闻稿：中国2015年全国固定资产投资同比增长10%--国家统计局

路透北京1月19日 - 以下为中国国家统计局周二发布的“2015年全国固定资产投资（不含农户）增长10%”新闻稿全文：

2015年，全国固定资产投资（不含农户）551590亿元，比上年名义增长10%（扣除价格因素，实际增长12%），增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.68%。

分产业看，第一产业投资15561亿元，比上年增长31.8%，增速比1-11月份提高3.1个百分点；第二产业投资224090亿元，增长8%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资311939亿元，增长10.6%，增速回落0.4个百分点。

第二产业中，工业投资219957亿元，比上年增长7.7%，增速比1-11月份回落0.4个百分点；其中，采矿业投资12971亿元，下降8.8%，降幅扩大0.1个百分点；制造业投资180365亿元，增长8.1%，增速回落0.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资26621亿元，增长16.6%，增速提高0.6个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力）101271亿元，比上年增长17.2%，增速比1-11月份回落1个百分点。其中，水利管理业投资增长21%，增速回落2.3个百分点；公共设施管理业投资增长20.2%，增速回落0.3个百分点；道路运输业投资增长16.7%，增速回落0.8个百分点；铁路运输业投资增长0.6%，增速回落0.2个百分点。

分地区看，东部地区投资228747亿元，比上年增长12.7%，增速比1-11月份回落0.3个百分点；中部地区投资139904亿元，增长15.7%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资137353亿元，增长9%，增速提高0.1个百分点；东北地区投资40033亿元，下降11.2%，降幅扩大0.5个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资526883亿元，比上年增长10.6%，增速比1-11月份回落0.2个百分点；港澳台商投资11930亿元，总量与上年持平（增速为0），1-11月份为增长0.6%；外商投资10746亿元，下降2.8%，降幅扩大0.4个百分点。

从项目隶属关系看，中央项目投资26224亿元，比上年增长6.4%，增速比1-11月份提高6.2个百分点；地方项目投资525366亿元，增长10.2%，增速回落0.5个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1019226亿元，比上年增长4.3%，增速比1-11月份回落1.3个百分点；新开工项目计划总投资408084亿元，增长5.5%，增速提高0.8个百分点。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金573789亿元，比上年增长7.7%，增速比1-11月份回落0.2个百分点。其中，国家预算资金增长15.6%，增速回落5.8个百分点；国内贷款下降5.8%，降幅扩大1.5个百分点；自筹资金增长9.5%，增速提高0.3个百分点；利用外资下降29.6%，降幅扩大1.5个百分点；其他资金增长10.1%，增速提高0.4个百分点。（完）

预览详情，请点选统计局网站：here (整理 孙琦子; 审校 张喜良)