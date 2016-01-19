中国汇市：人民币早盘微跌成交量回升，GDP数据对汇市影响有限

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 人民币早盘微跌，中间价持僵
* 经济数据对汇市影响有限
* 资金流出压力仍较大，监管维稳料延续
* 预计春节前汇率大贬可能性小
路透上海1月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价微跌，中间价持僵继续稳定市场预期。交易员称，今日统计局公布的2015年经济运行数据对汇市影响有限，在资金流出压力较大时预计监管层将持续维稳汇市，料春节前续大贬可能性小。
他们并指出，虽市场有效波动区间狭窄，但客盘购汇需求仍不小，早盘成交量较昨日明显回升。离岸CNH 虽小幅下跌，与在岸价差略有扩大，但央行连续出手限制离岸市场流动性，离岸市场的重要性或将下降。
“现在就是要稳，中间价的意图这么明显，春节前估计都不会有太大的波动。”一中资行交易员称。
另一大行交易员亦表示，投资者也是顺势而为，大家都购汇，市场就单边运行了。现在监管层鼓励资金流入限制流出，但市场暂时好像还不买账。
中国国家统计局周二公布，四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，与路透调查预估中值持平，低于三季度的6.9%，依然是2009年一季度以来最低，当时为6.6%。
对人民币贬值问题，国家统计局局长王保安在发布会上表示，人民币贬值与美元升值带来压力有关，贬值和外汇储备的减少不会对中国经济产生实质性影响，而且从长远来看，人民币贬值不会形成一种趋势，对中国经济增长非常有信心。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.5793元，上日收报6.5788元。今日人民币兑美元中间价 报6.5596元，上日中间价为6.559元。人民币兑美元即期成交额 为77.57亿美元，上日半日为39.51亿美元。
全球汇市方面，主要货币周二持稳，投资者为几小时后将公布的中国重要经济数据做准备，同时对全球经济前景的担忧加剧，油价也几乎没有显示回升的迹象。港元兑美元 汇价周二再度跌穿7.80的强弱分水岭，为自2011年9月以来低位，因市场动荡、全球市场疲弱和资本外流打击投资者信心。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9187元, 上日尾盘为6.9225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.59686.5981元, 上一交易日尾盘报6.586元。
中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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