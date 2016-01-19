中国汇市：人民币早盘微跌成交量回升，GDP数据对汇市影响有限

* 人民币早盘微跌，中间价持僵

* 经济数据对汇市影响有限

* 资金流出压力仍较大，监管维稳料延续

* 预计春节前汇率大贬可能性小

路透上海1月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价微跌，中间价持僵继续稳定市场预期。交易员称，今日统计局公布的2015年经济运行数据对汇市影响有限，在资金流出压力较大时预计监管层将持续维稳汇市，料春节前续大贬可能性小。

他们并指出，虽市场有效波动区间狭窄，但客盘购汇需求仍不小，早盘成交量较昨日明显回升。离岸CNH 虽小幅下跌，与在岸价差略有扩大，但央行连续出手限制离岸市场流动性，离岸市场的重要性或将下降。

“现在就是要稳，中间价的意图这么明显，春节前估计都不会有太大的波动。”一中资行交易员称。

另一大行交易员亦表示，投资者也是顺势而为，大家都购汇，市场就单边运行了。现在监管层鼓励资金流入限制流出，但市场暂时好像还不买账。

中国国家统计局周二公布，四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，与路透调查预估中值持平，低于三季度的6.9%，依然是2009年一季度以来最低，当时为6.6%。

对人民币贬值问题，国家统计局局长王保安在发布会上表示，人民币贬值与美元升值带来压力有关，贬值和外汇储备的减少不会对中国经济产生实质性影响，而且从长远来看，人民币贬值不会形成一种趋势，对中国经济增长非常有信心。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.5793元，上日收报6.5788元。今日人民币兑美元中间价 报6.5596元，上日中间价为6.559元。人民币兑美元即期成交额 为77.57亿美元，上日半日为39.51亿美元。

全球汇市方面，主要货币周二持稳，投资者为几小时后将公布的中国重要经济数据做准备，同时对全球经济前景的担忧加剧，油价也几乎没有显示回升的迹象。港元兑美元 汇价周二再度跌穿7.80的强弱分水岭，为自2011年9月以来低位，因市场动荡、全球市场疲弱和资本外流打击投资者信心。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9187元, 上日尾盘为6.9225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.59686.5981元, 上一交易日尾盘报6.586元。

中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。