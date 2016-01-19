澳新汇市：澳元和新西兰元走软，因中国经济数据令人失望

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“我们看到一些令人失望的中国经济数据，这令澳元承压，”澳洲联邦银行(CBA)的资深外汇策略师Elias Haddad说。
他说，若国际货币基金组织(IMF)今日稍晚公布的全球经济展望报告对全球经济的看法比较乐观，则可能会对澳元构成短期支撑。但他预计，澳元到3月底将跌至0.65美元。
澳元今年以来已累计下跌逾6%，主要因投资者担心中国政府或许难以解决自身经济问题。
新西兰元 从0.6443跌至0.6425美元，接近最近创下的三个月低点0.6382。
新西兰元逆转了季度消费者信心指数公布后的涨势。该报告显示，第四季企业信心反弹。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张若琪/汪红英；审校 王兴亚/张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选