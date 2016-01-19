澳新汇市：澳元和新西兰元走软，因中国经济数据令人失望

“我们看到一些令人失望的中国经济数据，这令澳元承压，”澳洲联邦银行(CBA)的资深外汇策略师Elias Haddad说。

他说，若国际货币基金组织(IMF)今日稍晚公布的全球经济展望报告对全球经济的看法比较乐观，则可能会对澳元构成短期支撑。但他预计，澳元到3月底将跌至0.65美元。

澳元今年以来已累计下跌逾6%，主要因投资者担心中国政府或许难以解决自身经济问题。

新西兰元 从0.6443跌至0.6425美元，接近最近创下的三个月低点0.6382。

新西兰元逆转了季度消费者信心指数公布后的涨势。该报告显示，第四季企业信心反弹。(完)

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