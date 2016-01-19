新闻稿：2015年中国民间固定资产投资增长10.1%--统计局

路透北京1月19日 - 以下是中国国家统计局周二公布的2015年中国民间固定资产投资增长的新闻稿全文：

2015年，民间固定资产投资354007亿元，比上年名义增长10.1%（扣除价格因素实际增长12.1%），增速比1-11月份回落0.1个百分点，民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为64.2%，比重与上年持平。 分地区看，东部地区民间固定资产投资154158亿元，比上年增长13.5%，增速比1-11月份回落0.5个百分点；中部地区101901亿元，增长16.6%，增速回落0.4个百分点；西部地区69361亿元，增长3.9%，增速加快0.5个百分点；东北地区28586亿元，下降9.5%，降幅扩大0.8个百分点。（注 ：地区划分标准首次变动，据此对1-11月份东、中、西部增速进行了调整。）

分产业看，第一产业民间固定资产投资12730亿元，比上年增长33.1%，增速比1-11月份加快0.2个百分点；第二产业176870亿元，增长9.4%，增速与1-11月份持平；第三产业164407亿元，增长9.4%，增速回落0.3个百分点。

第二产业中，工业民间固定资产投资175052亿元，比上年增长9.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点。其中，采矿业7082亿元，下降9.9%，降幅比1-11月份收窄2.2个百分点；制造业158173亿元，增长9.1%，增速比1-11月份回落0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业9798亿元，增长33.4%，增速比1-11月份加快3.6个百分点。（完）

新闻稿全文详见统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)