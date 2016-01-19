新闻稿：中国2015年房地产开发投资同比增速降至1%--统计局

路透北京1月19日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2015年全国房地产开发和销售情况”新闻稿全文：

一、房地产开发投资完成情况

2015年，全国房地产开发投资95979亿元，比上年名义增长1.0%（扣除价格因素实际增长2.8%），增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资64595亿元，增长0.4%，增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。 2015年，东部地区房地产开发投资49673亿元，比上年增长4.3%，增速比1-11月份回落0.8个百分点；中部地区投资19122亿元，增长4.4%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资21709亿元，增长1.3%，增速提高0.2个百分点；东北地区投资5475亿元，下降28.5%，降幅扩大0.6个百分点。（注 ：地区划分标准首次变动，据此对1-11月份东、中、西部增速进行了调整，下文同。）

2015年，房地产开发企业房屋施工面积735693万平方米，比上年增长1.3%，增速比1-11月份回落0.5个百分点。其中，住宅施工面积511570万平方米，下降0.7%。房屋新开工面积154454万平方米，下降14.0%，降幅收窄0.7个百分点。其中，住宅新开工面积106651万平方米，下降14.6%。房屋竣工面积100039万平方米，下降6.9%，降幅扩大3.4个百分点。其中，住宅竣工面积73777万平方米，下降8.8%。

2015年，房地产开发企业土地购置面积22811万平方米，比上年下降31.7%，降幅比1-11月份收窄1.4个百分点；土地成交价款7622亿元，下降23.9%，降幅收窄2.1个百分点。

二、商品房销售和待售情况

2015年，商品房销售面积128495万平方米，比上年增长6.5%，增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中，住宅销售面积增长6.9%，办公楼销售面积增长16.2%，商业营业用房销售面积增长1.9%。商品房销售额87281亿元，增长14.4%，增速回落1.2个百分点。其中，住宅销售额增长16.6%，办公楼销售额增长26.9%，商业营业用房销售额下降0.7%。

2015年，东部地区商品房销售面积55509万平方米，比上年增长13.3%，增速比1-11月份回落1.6个百分点；销售额49888亿元，增长23.1%，增速回落2个百分点。中部地区商品房销售面积32409万平方米，增长8.9%，增速回落1.4个百分点；销售额16355亿元，增长12.5%，增速回落1.1个百分点。西部地区商品房销售面积33173万平方米，增长3.4%，增速回落0.4个百分点；销售额16939亿元，增长5.0%，增速回落0.5个百分点。东北地区商品房销售面积7405万平方米，下降24.5%，降幅扩大0.2个百分点；销售额4099亿元，下降19.8%，降幅与1-11月份持平。

2015年末，商品房待售面积71853万平方米，比11月末增加2217万平方米。其中，住宅待售面积增加1155万平方米，办公楼待售面积增加128万平方米，商业营业用房待售面积增加458万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

2015年，房地产开发企业到位资金125203亿元，比上年增长2.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，国内贷款20214亿元，下降4.8%；利用外资297亿元，下降53.6%；自筹资金49038亿元，下降2.7%；其他资金55655亿元，增长12.0%。在其他资金中，定金及预收款32520亿元，增长7.5%；个人按揭贷款16662亿元，增长21.9%。 四、房地产开发景气指数

2015年12月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为93.34，比上月回落0.01点。（完）

新闻稿全文详见统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)