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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 12:11 BJT

新闻稿：2015年社会消费品零售总额增长10.7%，12月增长11.1%--统计局

路透北京1月19日 - （以下为中国国家统计局周二发布的2015年12月社会消费品零售数据的新闻稿全文）

2015年12月份，社会消费品零售总额28635亿元，同比名义增长11.1%（扣除价格因素实际增长10.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额15367亿元，增长8.6%。

　　2015年全年，社会消费品零售总额300931亿元，比上年增长10.7%。其中，限额以上单位消费品零售额142558亿元，增长7.8%。

按经营单位所在地分，12月份，城镇消费品零售额24566亿元，同比增长10.9%；乡村消费品零售额4069亿元，增长12.0%。2015年全年，城镇消费品零售额258999亿元，比上年增长10.5%；乡村消费品零售额41932亿元，增长11.8%。

　　按消费类型分，12月份，餐饮收入3030亿元，同比增长11.2%；商品零售25605亿元，增长11.0%。2015年全年，餐饮收入32310亿元，比上年增长11.7%；商品零售268621亿元，增长10.6%。

　　在商品零售中，12月份，限额以上单位商品零售14484亿元，同比增长8.8%。2015年全年，限额以上单位商品零售133891亿元，比上年增长7.9%。

　　2015年全年，全国网上零售额38773亿元，比上年增长33.3%。其中，实物商品网上零售额32424亿元，增长31.6%；非实物商品网上零售额6349亿元，增长42.4%。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长40.8%、21.4%和36.0%。（完）

新闻稿全文详见统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)

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