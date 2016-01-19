中国债市动态：现券反复震荡，数据差资金紧等多空因素交织

路透上海1月19日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率反复震荡后略升，国债期货则探底后反弹；资金紧张、经济数据较差、新债需求一般等利空利多因素交织下，导致机构心态较为纠结，市场走势也难有明确方向。

交易员指出，始于昨日的资金紧张进一步加剧，不过央行公开市场逆回购加量、以及MLF询量等均显示央行维稳之意，料资金面紧势应能逐步受控；而四季度GDP等宏观数据显示经济仍疲弱不振，而且缺资产局面未改，基本面和配置需求还将支撑债市表现。

“（收益率）开始有点往上，资金紧，后来又往下，数据比较烂，国开新债出来结果一般，又有点向上，反正就是上下1-2个（基）点震荡吧。”上海一银行交易员表示。

北京一银行交易员谈到，与流动性的紧张程度相比，现券所受的影响程度可谓相当之小，“买盘仍然很强大。”

中国2015年最后一季度的经济增长未有起色，一如预期较三季度基本持平，全年则勉强达标增长6.9%，创下25年来新低，鉴于中国仍在去产能去库存进程之中，预计今年经济增速仍面临下行压力，可能呈现前低后稳之势。

为缓和短期资金面愈演愈烈的紧张势头，两位消息人士周二透露，中国央行今日已就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，其中首次新增一年期品种，利率为3.25%，与上周五操作的六个月期MLF利率相同。

为缓解资金紧势，在周一SLO操作后，中国央行周二公开市场加大逆回购操作规模，睽违近一年的28天期品种现身，助单日净投放750亿元人民币。加上就中期借贷便利操作(MLF)向部分银行询量，央行多渠道稳定流动性的意图更加明显。

上述上海的银行交易员并表示，包括资管以及委外投资的配置需求一直还在，没有那么快能得到完全满足，这对现券依旧形成有力的支撑。

他还认为，资金缴税、春节备付等季节性因素在央行及时扶助下，对流动性的影响应不会持续太长时间，不过现在考虑减轻对汇率的压力，央行对降准也相当谨慎，公开市场、SLO、MLF等定向工具仍是首选。

中国央行周一还进行了550亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，期限三天，利率2.10%。 另外，财政部周二稍早进行的800亿元九个月期国库现金定期存款招标，中标利率为3.02%。

中国央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。 央行公告亦证实了周日路透的报导。

一级市场方面，国开行上午招标的1-10年期固息债中，除一年和10年外定位均偏高。

剩余期限近10年的国开活跃券150218 最新收益率报价为3.05%/3.0425%，上日尾盘为3.05%/3.0351%。