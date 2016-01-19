新兴汇市：中国GDP数据公布后亚币表现平静，但对经济放缓的担忧犹存

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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马币(林吉特)现汇在清淡交投中上涨，因在强劲的中国燃料消费数据出炉后油价趋稳。马币无本金交割远期外汇(NDF) 也走强，受长期投资者需求推升。
不过马币的人气依然偏空，因随着伊朗正式重返油市料使供应过剩的情况恶化，油价不太可能反弹。
印尼卢比也走升，因有一些资金流入该国债市寻求较高的收益。
印尼卢比在NDF市场 也上涨。
亚洲 当日 今年以来 2015年
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日圆 117.76 117.35 -0.35 +2.16 120.30
坡元 1.4354 1.4390 +0.25 -1.25 1.4175
台币 33.627 33.818 +0.57 -1.67 33.066
韩元 1204.78 1210.90 +0.51 -2.48 1174.95
泰铢 36.25 36.32 +0.19 -0.63 36.02
菲律宾披索 47.65 47.65 +0.00 -1.57 46.90
印尼卢比 13870.00 13930.00 +0.43 -0.61 13785.00
印度卢比 67.53 67.68 +0.22 -2.04 66.15
马币 4.3750 4.3965 +0.49 -1.94 4.2900
人民币 6.5778 6.5788 +0.02 -1.30 6.4921
(完)
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(编译 白云/蔡美珍/张若琪 审校 王洋/于春红/龚芳)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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