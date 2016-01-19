新兴汇市：中国GDP数据公布后亚币表现平静，但对经济放缓的担忧犹存

马币(林吉特)现汇在清淡交投中上涨，因在强劲的中国燃料消费数据出炉后油价趋稳。马币无本金交割远期外汇(NDF) 也走强，受长期投资者需求推升。

不过马币的人气依然偏空，因随着伊朗正式重返油市料使供应过剩的情况恶化，油价不太可能反弹。

印尼卢比也走升，因有一些资金流入该国债市寻求较高的收益。

印尼卢比在NDF市场 也上涨。

亚洲 当日 今年以来 2015年

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坡元 1.4354 1.4390 +0.25 -1.25 1.4175

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菲律宾披索 47.65 47.65 +0.00 -1.57 46.90

印尼卢比 13870.00 13930.00 +0.43 -0.61 13785.00

印度卢比 67.53 67.68 +0.22 -2.04 66.15

马币 4.3750 4.3965 +0.49 -1.94 4.2900

人民币 6.5778 6.5788 +0.02 -1.30 6.4921

(完)

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