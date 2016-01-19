台湾股市：连三日收高，随亚股反映中国GDP符合预期题材

路透台北1月19日 - 台湾股市周二连续第三日收高。分析师指出，因中国最新公布的国内生产总值(GDP)数据基本符合预期，令台股随亚洲股市温和上扬。

台湾加权股价指数 收涨0.56%至7,854.88点；今日成交初值 为734.41亿台币，上交易日修正后为816.94亿。

全曜财经资深分析师陈唯泰表示，大盘反弹格局平淡中带有惊喜，像是先前股价跌深的金融股、传产类股以及联发科 等个股，都出现跌深反弹走势。

〞往年春节前华人地区股市多以上涨居多，预料本次反弹应该可以维持到过年。〞他说。

中国国家统计局周二公布，去年四季度GDP同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%，次低点为2015年三季度的6.9%；2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来最低水平。

陈维泰指出，台股能否持续反弹的关键，仍有赖于美股财报以及油价、大陆股市的表现，就技术指标观察，应该有机会弹至8,000-8,100点的前波带量下杀区。