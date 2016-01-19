《汇市简讯》欧洲盘初：尽管中国GDP数据疲弱，但风险人气有所回升

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 美元/日圆小涨0.37%，欧元/美元微跌0.14%，澳元/美元走高0.67%，美元/加元下滑0.59%
* 美元/人民币及美元/离岸人民币持平，美元/印尼卢比跌0.5%，美元/印度卢比微跌0.12%，美国公债收益率为2.0714%
* E-迷你标普涨1%，日经指数涨0.55%，沪综指飙涨3.11%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数大涨1.2%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2%
* 中国第四季度国内生产总值(GDP)表现为2009年以来最为疲弱，对政策失误的担忧加剧
* 伊朗提高石油产量，外国公司愿与其达成交易。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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