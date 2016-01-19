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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：尽管中国GDP数据疲弱，但风险人气有所回升

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* 美元/日圆小涨0.37%，欧元/美元微跌0.14%，澳元/美元走高0.67%，美元/加元下滑0.59%

* 美元/人民币及美元/离岸人民币持平，美元/印尼卢比跌0.5%，美元/印度卢比微跌0.12%，美国公债收益率为2.0714%

* E-迷你标普涨1%，日经指数涨0.55%，沪综指飙涨3.11%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数大涨1.2%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2%

* 中国第四季度国内生产总值(GDP)表现为2009年以来最为疲弱，对政策失误的担忧加剧

* 伊朗提高石油产量，外国公司愿与其达成交易。(完)

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