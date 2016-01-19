《中国新债预测》七年续发国债收益率均值2.84%，资金面偏紧或抑制需求

* 招标品种：财政部七年期续发国债

* 期限及招标金额：200亿元

* 招标时间: 10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：2.79%-2.90%

* 预测均值: 2.84% (按各家机构预测值平均)

路透上海1月19日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近日资金面紧势愈演愈烈，债市一二级情绪均趋谨慎，预计明日投标需求亦将受制于资金面状况；本次续发国债定位料略高于二级水平，预测均值为2.84%。

北京一券商交易员表示，对此次招标并不看好，“主要是资金紧，而且目前看不到会缓解的迹象，逆回购跟SLO(短期流动性调节工具)规模都太小了；本周不降准估计收益率会快速回升”。

上海一银行交易员则认为，近期债市二级市场买盘力量不算太弱，受资金面干扰似乎比较有限；预计明日该期国债需求一般，但收益率较二级大幅走高的概率也不太大。

“还得看明早了，到时资金能不能好转些。”北京一银行交易员称。

国开行周二上午招标的五期新债，其中一年期新发债中标利率为2.29%，三、五、七和10年增发债中标收益率为2.6964%、2.8385%、3.1666%和3.0211%，七年品种略高于预期；五期债的投标倍数依次为5.05倍、2.14倍、2.31倍、2.09倍和2.61倍。

华中一银行交易员提到，七年国债需求料将好于国开债，“做国债期货的对国债需求还是有的，可以对冲。”

为缓解资金紧势，在周一SLO操作后，中国央行周二公开市场加大逆回购操作规模，睽违近一年的28天期品种现身，助单日净投放750亿元人民币。加上就中期借贷便利操作(MLF)向部分银行询量，央行多渠道稳定流动性的意图更加明显。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为2.8094%。本次招标续发的标的券150026 最新成交收益率为2.84%。

明日招标新债为2015年第26期七年期品种的第三次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

上述新债的具体招标时间为1月20日上午10:35-11:35。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至1月21日进行分销；1月25日起与原国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年10月22日开始计息；票面利率3.05%，按年付息。

标位限定方面，投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。