日本债市：公债下滑，中国GDP数据符合预期提高风险偏好

这协助日本股市扳回跌幅，日经指数 收高0.6%。

3月10年期公债期货 则是下跌0.11点至149.56，脱离上日创下的盘中纪录高点149.72。

指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨1.5个基点至0.215%，但仍接近上周四所创下的纪录低点0.190%。

五年期公债收益率 上涨1个基点至0.020%。

日本财务省标售票息0.10%的五年期日债，发行规模为2.5万亿(兆)日圆(212.9亿美元)，投标倍数为4.10倍，略低于前次的4.25倍。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.025% +0.5 -0.030%

五年期公债 0.020% +1.0 0.010%

10年期公债 0.215% +1.5 0.200%

20年期公债 0.930% +1.5 0.915%

30年期公债 1.210% +1.5 1.195%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.56 -0.11 149.67

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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