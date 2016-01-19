日本债市：公债下滑，中国GDP数据符合预期提高风险偏好

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
这协助日本股市扳回跌幅，日经指数 收高0.6%。
3月10年期公债期货 则是下跌0.11点至149.56，脱离上日创下的盘中纪录高点149.72。
指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨1.5个基点至0.215%，但仍接近上周四所创下的纪录低点0.190%。
五年期公债收益率 上涨1个基点至0.020%。
日本财务省标售票息0.10%的五年期日债，发行规模为2.5万亿(兆)日圆(212.9亿美元)，投标倍数为4.10倍，略低于前次的4.25倍。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.025% +0.5 -0.030%
五年期公债 0.020% +1.0 0.010%
10年期公债 0.215% +1.5 0.200%
20年期公债 0.930% +1.5 0.915%
30年期公债 1.210% +1.5 1.195%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.56 -0.11 149.67
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 孙茉莉/张明钧; 审校 白云/于春红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选