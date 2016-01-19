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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 15:40 BJT

国际油市：中国石油需求数据强劲助油价企稳，但伊朗供应仍压制市场

0716GMT，近月布兰特原油期货 报每桶29.25美元，较前一交易日结算价上涨0.7美元。

美国原油期货 亦上涨0.24美元至每桶29.66美元，较布兰特原油续呈升水。

美国原油期货较布兰特原油期货升水CL-LCO1=R周一触及2010年以来最高。

“很明显，油价走势受到投资者人气推动...看空押注已达到1983年以来最高水准，彰显对伊朗原油入市的高度担忧，”澳新银行(ANZ)分析师在周二的一份研报中称。

多数交易商预计，伊朗全面回归石油市场的速度可能相对较慢，因为基础设施需要进行彻底检修。但他们也表示，一开始可能会很快，因为伊朗积存了大量的石油亟待销售。预计这些原油规模在1,200万桶，凝析油规模料在2,400万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/刘秀红；审校 李婷仪/龚芳)

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