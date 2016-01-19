国际油市：中国石油需求数据强劲助油价企稳，但伊朗供应仍压制市场

“很明显，油价走势受到投资者人气推动...看空押注已达到1983年以来最高水准，彰显对伊朗原油入市的高度担忧，”澳新银行(ANZ)分析师在周二的一份研报中称。

多数交易商预计，伊朗全面回归石油市场的速度可能相对较慢，因为基础设施需要进行彻底检修。但他们也表示，一开始可能会很快，因为伊朗积存了大量的石油亟待销售。预计这些原油规模在1,200万桶，凝析油规模料在2,400万桶。(完)