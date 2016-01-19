台湾个股：台积电大陆投资案月底前有望送至投审会最后审查--工业局

路透台北1月19日 - 台湾经济部工业局周二表示，全球晶圆代工大厂--台积电 申请赴大陆设厂一案，目前在工业局内关键技术小组审查，估计月底之前可望将此案送至投审会做最终审查。

台积电12月初表示，已递件申请赴中国江苏省南京市设立12寸晶圆厂，并将于2018年下半年生产16奈米制程，总投资金额约为30亿美元。

工业局局长吴明机称，此案依据政府法令规范，已进入个案审查的进度，与选举结果没有关系， 〞像货品贸易谈判这种重要政策方向，会影响很多厂商的，就会先中止(谈判)。〞

他并提到，与中国的货品贸易谈判会先中止，待新政府或监督条例有新进展，才可能有新的谈判。

至于IC设计业与中资机构合并适当与否的评估报告，吴明机则表示，该案还待召开公听会；而公听会的结果，也会并陈在最终的评估报告中，再送交立法院审查。但他同时称，此案是否通过经济部首长认可，再送交向立法院报告，还不能确定。