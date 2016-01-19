全球金市：金价持稳，中国经济增速步入6时代引燃刺激措施的寄望

数据结果符合路透所调查分析师的预估，凸显了中国政府改革经济的同时在稳定经济活动上所面临的挑战。

“令金价承压的市场忧虑暂时缓解，当然我们认为更长期的趋势是美元进一步走强，”CMC Markets驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy称。

0710GMT，现货金 基本持平于每盎司1,089.96美元，周一交投淡静，因美国金融市场适逢马丁路德金假日休市。

美国2月期金 持平于每盎司1,089.90美元。

分析师称，中国和印度实货黄金需求疲软，限制了金价上涨的潜能，中国消费支出受到经济放缓的拖累。

现货铂金 涨1%至每盎司826.85美元。现货钯金 涨0.8%至每盎司494.97美元。现货银 涨0.4%至13.98美元。(完)

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