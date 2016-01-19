全球金市：金价持稳，中国经济增速步入6时代引燃刺激措施的寄望

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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数据结果符合路透所调查分析师的预估，凸显了中国政府改革经济的同时在稳定经济活动上所面临的挑战。
“令金价承压的市场忧虑暂时缓解，当然我们认为更长期的趋势是美元进一步走强，”CMC Markets驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy称。
0710GMT，现货金 基本持平于每盎司1,089.96美元，周一交投淡静，因美国金融市场适逢马丁路德金假日休市。
美国2月期金 持平于每盎司1,089.90美元。
分析师称，中国和印度实货黄金需求疲软，限制了金价上涨的潜能，中国消费支出受到经济放缓的拖累。
现货铂金 涨1%至每盎司826.85美元。现货钯金 涨0.8%至每盎司494.97美元。现货银 涨0.4%至13.98美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 于春红)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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