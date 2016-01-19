台湾债市：指标10年公债殖利率微收跌，20年长债得标利率低于预期

* 10年券殖利率微收低中止连两日升势

* 今年首档20年长债得标利率低于预期

* 明日104/12期殖利率暂看0.96-0.98%

路透台北1月19日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二微收跌，中止连两日升势。交易员称，午间公布的20年长债得标利率低于预期，带动104/12殖利率略往下移，惟下滑空间有限，短线料暂先维持低档整理格局。

他们指出，随着主流券殖利率下行，台债殖利率曲线逐渐趋平，10年、20年公债间利差已缩至51个基点附近；下周美联储利率会议前，主流券殖利率料续在历史低档附近整理。

〞10、20年券利差还是会有一定贴水，利差在50-55个基点区间还算合理。〞一位大型金融机构交易员说。

另位大型银行交易员指出，据此次长券标债结果，公债殖利率曲线尾端持续收敛，预计还会持续收敛，短线104/12殖利率向下没有太大空间，暂估在0.97%附近窄幅波动。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年105/2期公债 得标利率为1.496%，低于市场预估的1.52-1.55%区间，较前期同年期公债的1.8430%走跌34.7个基点。

证券交易员表示，部分银行及政府相关机构以1.50%附近的低利抢标，才会标低于预期，主要受主流公债殖利率近期频创历史新低所带动，“现在天天都在创造历史”。

台湾股市周二连续第三日收涨。分析师指出，因中国最新公布的国内生产总值(GDP)数据基本符合预期，令台股随亚洲股市温和上扬。

交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于0.96-0.98%间。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.90 0.5960% 0.5960-0.6127% 5.50 10 104/12 -0.35 0.9725% 0.9627-0.9850% 154.50

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5 104/13 0.5960%

3 105/1 0.4650%