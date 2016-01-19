日本财政：内阁府报告料显示，政府财政纪律目标更难以企及--文件

路透东京1月19日 - 据路透看到的一份文件显示，日本内阁府将在本周发布预测报告，显示安倍晋三政府落后于自己制定的财政纪律目标。

该预测可能会给安倍晋三财政政策的可信度造成打击，并引发对日本不会动用近期税收增额削减债务负担的持续担忧。目前日本的债务负担排在发达国家首位。

文件显示，内阁府预计2020财年的基本预算赤字为6.5万亿(兆)日圆(552亿美元)。

这一预估规模要逊于此前预期的6.2万亿日圆赤字，也就是说日本政府距离实现2020财年恢复基本预算盈余的目标又远了一步。