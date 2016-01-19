欧股业绩：联合利华2015年营收增长优于预期，但称今年市况或将艰难

路透伦敦1月19日 - 消费品生产企业联合利华 表示，已准备迎接2016年更艰难的市况及震荡。该公司2015年营收增长优于预期，表现优于市场。

联合利华营收增加10%至533亿欧元，来自汇率的助益达5.9%。基本营收增加4.1%，高于分析师平均预估的增长3.9%。

联合利华财务长Graeme Pitkethly称，在深具挑战的市场，该公司持续进步，第四季基本营收增加4.9%，优于分析师预估的4%，为2015年画下强劲句点。

“新兴市场成长7.1%，销量回升得相当强劲，”他在一专访中说。

但他表示，全球经济的不确定性意味着2016年充满变数。

“尽管路途崎岖，但我们的任务是追求一贯的优异表现，”他说。

“我们的最佳预估是我们仍将有3-5%的成长率，而目前的动能可帮助我们保持在此区间的中段。”

去年是联合利华取得改善的一年。2014年时由于中国等新兴市场放缓，零售商及批发商减少采购，导致联合利华受到打击。