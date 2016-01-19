欧股业绩：联合利华2015年营收增长优于预期，但称今年市况或将艰难

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透伦敦1月19日 - 消费品生产企业联合利华 表示，已准备迎接2016年更艰难的市况及震荡。该公司2015年营收增长优于预期，表现优于市场。
联合利华营收增加10%至533亿欧元，来自汇率的助益达5.9%。基本营收增加4.1%，高于分析师平均预估的增长3.9%。
联合利华财务长Graeme Pitkethly称，在深具挑战的市场，该公司持续进步，第四季基本营收增加4.9%，优于分析师预估的4%，为2015年画下强劲句点。
“新兴市场成长7.1%，销量回升得相当强劲，”他在一专访中说。
但他表示，全球经济的不确定性意味着2016年充满变数。
“尽管路途崎岖，但我们的任务是追求一贯的优异表现，”他说。
“我们的最佳预估是我们仍将有3-5%的成长率，而目前的动能可帮助我们保持在此区间的中段。”
去年是联合利华取得改善的一年。2014年时由于中国等新兴市场放缓，零售商及批发商减少采购，导致联合利华受到打击。
联合利华周二称，核心营业利润增加12%至79亿欧元，大致符合分析师预期。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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