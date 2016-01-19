国际油市：日本Cosmo Oil已购买一船美国原油，此为40年来的首次

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透东京/新加坡1月19日 - 日本石化企业Cosmo Oil周二表示，已购买一艘美国原油船货，这是长达40年的美国原油出口禁令解除后，日本首次购买美国原油。
尽管美国原油出口已启程前往欧洲，这艘船货将在2月中到2月底从美国出运，可能成为运抵亚洲的首批船货。中国石化 也购买了美国原油，将于3月从墨西哥湾一港口装货。
日本原油进口的约80%都是依赖中东原油，该国一直努力试图将能源来源多样化。
Cosmo Oil一位发言人称，该公司在一艘船上装载了大约30万桶美国原油和70万桶美国凝析油。Cosmo Oil是Cosmo Energy Holdings 的一个分支。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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