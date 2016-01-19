修正：《全球汇市》中国数据符合预期使日圆下跌，人民币下滑

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客本月转为净买入日圆，这是安倍晋三2012年底担任首相以来的首次。

澳元兑美元 涨0.8%至0.6918美元。澳元通常被视为中国题材交易的替代对象。

英镑兑美元 涨0.3%至1.4292美元，周一曾触及五年半低位1.4237美元。

0930GMT将公布的英国通胀数据将成为焦点，若表现疲弱，则可能导致对英国央行升息时间的预期被进一步推后，损及英镑前景。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0875 1.0890 -0.14 +0.14 1.0860

美元/日圆 117.85 117.31 +0.46 -2.04 120.30

欧元/日圆 128.13 127.78 +0.27 -1.79 130.47

美元/瑞郎 1.0062 1.0051 +0.11 +0.44 1.0018

英镑/美元 1.4300 1.4241 +0.41 -2.97 1.4738

美元/加元 1.4460 1.4561 -0.69 +4.49 1.3839

美元/离岸人民币 6.5986 6.5817 +0.26 +0.47 6.5680

澳元/美元 0.6912 0.6863 +0.71 -4.99 0.7275

新西兰元/美元 0.6460 0.6445 +0.23 -5.35 0.6825

欧元/瑞郎 1.0946 1.0949 -0.03 +0.55 1.0886

欧元/英镑 0.7605 0.7647 -0.55 +3.23 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3076 9.3400 -0.35 +1.50 9.1705

美元/挪威克朗 8.8548 8.8984 -0.49 +0.17 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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