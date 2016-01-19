版本:
中国
债券 | 2016年 1月 19日 星期二 16:56 BJT

欧元债市：德债收益率上涨，因中国数据强化了出台刺激举措的预期

策略师们预计，1000 GMT发布的德国1月ZEW经济景气判断指数将受到中国相关疑虑的拖累。

“全球金融市场最近这波动荡，可能令金融分析师及银行内部分析师的信心恶化，”DZ银行策略师Christian Reicherter指出。

德国10年期公债收益率 升2基点至0.49%，欧元区二线国家债券收益率则大致持平。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/龚芳; 审校 李婷仪)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐