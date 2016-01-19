欧元债市：德债收益率上涨，因中国数据强化了出台刺激举措的预期

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
策略师们预计，1000 GMT发布的德国1月ZEW经济景气判断指数将受到中国相关疑虑的拖累。
“全球金融市场最近这波动荡，可能令金融分析师及银行内部分析师的信心恶化，”DZ银行策略师Christian Reicherter指出。
德国10年期公债收益率 升2基点至0.49%，欧元区二线国家债券收益率则大致持平。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/龚芳; 审校 李婷仪)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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