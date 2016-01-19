欧元债市：德债收益率上涨，因中国数据强化了出台刺激举措的预期

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元

路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。