欧元/美元：欧元继续在略低于1.1000水平处遇阻之际，仍在略高于1.0800区域处获得支撑。只有回落至1.0800下方，才可能再次测试1.0600，即始于2000年10月所及纪录低位0.8220延伸而来的趋势线支撑位。若跌穿1.0600，则可能跌向1.0465美元及去年低位。