标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透伦敦1月19日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元继续在略低于1.1000水平处遇阻之际，仍在略高于1.0800区域处获得支撑。只有回落至1.0800下方，才可能再次测试1.0600，即始于2000年10月所及纪录低位0.8220延伸而来的趋势线支撑位。若跌穿1.0600，则可能跌向1.0465美元及去年低位。
美元/日圆：近期自116.65日圆区域展开的反弹走势，至今尚未突破118.30区域，汇价需突破该区域，才能重新测试120.00水位。只要在118.40下方，仍可能重返116.00水准。
欧元/英镑：继上周突破0.7500区域后，欧元兑英镑继续上涨，料将重返200周移动均线切入位0.7900英镑。倘若回落，则可能在接近0.7500区域获得支撑。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0874 1.0890 -0.15 +0.13 1.0860
美元/日圆 117.81 117.31 +0.43 -2.07 120.30
欧元/日圆 128.13 127.78 +0.27 -1.79 130.47
美元/瑞郎 1.0071 1.0051 +0.20 +0.53 1.0018
英镑/美元 1.4297 1.4241 +0.39 -2.99 1.4738
美元/加元 1.4464 1.4561 -0.67 +4.52 1.3839
美元/离岸人民币 6.5981 6.5817 +0.25 +0.46 6.5680
澳元/美元 0.6905 0.6863 +0.61 -5.09 0.7275
新西兰元/美元 0.6458 0.6445 +0.20 -5.38 0.6825
欧元/瑞郎 1.0954 1.0949 +0.05 +0.62 1.0886
欧元/英镑 0.7606 0.7647 -0.54 +3.24 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3115 9.3400 -0.31 +1.54 9.1705
美元/挪威克朗 8.8534 8.8984 -0.51 +0.15 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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