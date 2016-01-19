路透基点：海尔正为收购通用电气家电业务筹集33亿美元贷款--TRLPC

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国家电巨头海尔集团正与多家银行协商筹集33亿美元贷款，这相当于其对美国通用电气(奇异，GE)家电业务收购价54亿美元的60%。

上周五，美银美林、国家开发银行和中国建设银行已承诺提供融资，帮助青岛海尔股份有限公司收购通用电气家电业务。该公司是海尔集团的子公司。

消息人士称，海尔将与各银行开会确定包括定价在内的细节。贷款期限预计为五年。

这笔收购料在2016年中期完成。收购标的包括通用电气家电部门持有的墨西哥家电公司Mabe的48.4%股权。Mabe与通用电气家电之间有长达28年的采购业务关系。

海尔集团持有青岛海尔股份有限公司的41%股权，私募股权投资公司KKR持有青岛海尔近10%股权。

海尔集团及其子公司是贷款市场的常客。

2015年1月，海尔国际有限公司与九家银行签订3.6亿美元三年期的分期偿还贷款。担保人为海尔集团，贷款综合收益为167.5基点，贷款利率为较Libor加码150基点，平均年限为2.75年。(完) (编译 白云; 审校 高琦)