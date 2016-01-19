全球贵金属：1月18日SPDR黄金与iShares白银持仓均未公布

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周一持仓量均未在各自网站公布。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 21,152,929.6 1月15日 21,152,929.6 1月15日 -- --
iShares 314,940,053.9 1月15日 314,940,053.9 1月15日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 于春红)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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