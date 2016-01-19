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市场报道 | 2016年 1月 19日 星期二 17:20 BJT

全球贵金属：1月18日SPDR黄金与iShares白银持仓均未公布

路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周一持仓量均未在各自网站公布。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,152,929.6 1月15日 21,152,929.6 1月15日 -- --

iShares 314,940,053.9 1月15日 314,940,053.9 1月15日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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