台湾金融：金管会将开放国际保险业务分公司(OIU)保单保费融资业务

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月19日 - 台湾金管会周二称，将开放OIU(国际保险业务分公司)保单保费融资业务；该项业务开放后，境外客户可向银行借款以缴交OIU保单保费。
金管会一官员表示，考量OIU业务须与海外竞争，参考香港也有开放OIU保费向银行融资业务，为扩展OIU保单业务，决议开放OIU保费融资业务。
“希望融资业务开放对OIU保单业务扩展有一点点帮助，”他说。
他指出，目前有国泰人寿、富邦人寿、南山人寿、中国人寿、台湾人寿及全球人寿等六家寿险开业承作OIU保单业务，但保单业务扩展不易，2015年第四季开业至年底总计才销售30张保单。
金管会也说明，OIU保单保费融资业务将透过银行、保户及保险业间的贷款契约及保险契约条款，约定要保人行使保单相关权利及保险金、解约金给付顺序等事项，以保障银行债权。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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