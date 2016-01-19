台湾金融：金管会将开放国际保险业务分公司(OIU)保单保费融资业务

路透台北1月19日 - 台湾金管会周二称，将开放OIU(国际保险业务分公司)保单保费融资业务；该项业务开放后，境外客户可向银行借款以缴交OIU保单保费。

金管会一官员表示，考量OIU业务须与海外竞争，参考香港也有开放OIU保费向银行融资业务，为扩展OIU保单业务，决议开放OIU保费融资业务。

“希望融资业务开放对OIU保单业务扩展有一点点帮助，”他说。

他指出，目前有国泰人寿、富邦人寿、南山人寿、中国人寿、台湾人寿及全球人寿等六家寿险开业承作OIU保单业务，但保单业务扩展不易，2015年第四季开业至年底总计才销售30张保单。