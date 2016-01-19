亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三周高点，市场寄望中国推出刺激政策

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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中国第四季经济增速为金融危机以来最弱，增添政府政策压力。
中国股市周二上涨约3%，因预期政府将推出更多刺激举措。
“中国需求疲软的疑虑仍挥之不去，可能抑制橡胶进一步上涨。”Tazawa说。
上海期交所橡胶主力5月合约 收涨350元人民币，报每吨10,345元，此前一度涨至约两周最高的10,400元。
新加坡商品交易所(SICOM)2月合约 最新报在每公斤108.8美分，上涨1.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/李婷仪 审校 白云/孙茉莉)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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