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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 17:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三周高点，市场寄望中国推出刺激政策

中国第四季经济增速为金融危机以来最弱，增添政府政策压力。

中国股市周二上涨约3%，因预期政府将推出更多刺激举措。

“中国需求疲软的疑虑仍挥之不去，可能抑制橡胶进一步上涨。”Tazawa说。

上海期交所橡胶主力5月合约 收涨350元人民币，报每吨10,345元，此前一度涨至约两周最高的10,400元。

新加坡商品交易所(SICOM)2月合约 最新报在每公斤108.8美分，上涨1.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/李婷仪 审校 白云/孙茉莉)

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