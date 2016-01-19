英国数据：12月通胀率升至11个月高点，全年物价涨幅创纪录最低

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
ONS的核心消费者物价涨幅升至1.4%，为11个月高点，分析师原预估持稳于1.2%。
服务价格按年涨幅为2.9%，创2013年9月以来最大。
生产者产出物价按年下跌1.2%，为一年来最小跌幅，符合路透调查预估。
ONS亦公布11月房价涨幅，英国各地房价按年上涨7.7%，为3月以来最大涨幅；10月时为上涨7.0%。
伦敦房价上涨9.8%，亦为3月以来最大升幅。住房供应短缺料将使房市面临压力。(完) (编译 李春喜/高琦/蔡美珍；审校 白云)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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