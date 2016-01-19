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市场报道 | 2016年 1月 19日 星期二 17:52 BJT

英国数据：12月通胀率升至11个月高点，全年物价涨幅创纪录最低

ONS的核心消费者物价涨幅升至1.4%，为11个月高点，分析师原预估持稳于1.2%。

服务价格按年涨幅为2.9%，创2013年9月以来最大。

生产者产出物价按年下跌1.2%，为一年来最小跌幅，符合路透调查预估。

ONS亦公布11月房价涨幅，英国各地房价按年上涨7.7%，为3月以来最大涨幅；10月时为上涨7.0%。

伦敦房价上涨9.8%，亦为3月以来最大升幅。住房供应短缺料将使房市面临压力。(完) (编译 李春喜/高琦/蔡美珍；审校 白云)

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