瑞典央行：应具备必要时偏离通胀目标的灵活性--独立报告

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透斯德哥尔摩1月19日 - 周二公布的一项关于瑞典央行政策的独立报告显示，如果央行认为有其必要，应给予瑞典央行可暂时偏离通货膨胀目标的回旋余地。
报告还称，央行的2%通胀率目标应从整体通胀率改为CPIF通胀率，即剔除利率变动因素。
“当理事会认为有必要暂时偏离约未来两年通胀目标的轨道时，瑞典央行应解释原因并为之辩护，”报告称。这份报告由前英国央行总裁金恩和美国经济学家Marvin Goodfriend提出。
该报告证实了路透此前看到的一份摘要信息。
金恩和Goodfriend还建议改变瑞典央行理事会架构，而且该央行在管理经济所面临威胁方面应该具有更明确的职责。
报告称，针对金融监管局和瑞典央行在维持金融稳定性方面的职责分工，应进行一次研究检讨。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选