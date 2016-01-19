瑞典央行：应具备必要时偏离通胀目标的灵活性--独立报告

路透斯德哥尔摩1月19日 - 周二公布的一项关于瑞典央行政策的独立报告显示，如果央行认为有其必要，应给予瑞典央行可暂时偏离通货膨胀目标的回旋余地。

报告还称，央行的2%通胀率目标应从整体通胀率改为CPIF通胀率，即剔除利率变动因素。

“当理事会认为有必要暂时偏离约未来两年通胀目标的轨道时，瑞典央行应解释原因并为之辩护，”报告称。这份报告由前英国央行总裁金恩和美国经济学家Marvin Goodfriend提出。

该报告证实了路透此前看到的一份摘要信息。

金恩和Goodfriend还建议改变瑞典央行理事会架构，而且该央行在管理经济所面临威胁方面应该具有更明确的职责。