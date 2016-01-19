台湾股市：国安基金不会因人事异动影响运作，一定会无缝接轨--财政部次长

路透台北1月19日 - 台湾财政部政务次长兼国安基金执行秘书吴当杰周二指出，虽然目前内阁总辞且〞请辞待命〞，但各部会都还是在做同样的事，绝对不会影响到国安基金机制的运作。

台湾选举结果出炉，执政党国民党大败，台湾行政院内阁总辞，目前内阁被视为〞看守内阁〞，外界此情势忧恐影响国安基金的运作。

〞不管是谁，总会有人来接这个位子(执行秘书)，国安基金一定会无缝接轨。〞吴当杰说。

他表示，总统选举结束后台股已渐朝正向发展，目前台股三大正向因素有：选举不确因素已消除、外资在台股虽卖超但未汇出还留在台湾，及元旦以后与其他股市比较台股表现比较稳定，显示投资人已逐渐恢复信心。

不过，吴当杰强调，后市还是要注意国际情势的变化，投资人亦须注意风险，惟因国安基金仍在市场(护盘)，投资人就有信心。

他并称，国安基金子弹很多(依国安基金条例规模达5,000亿台币)，不会有资金的压力；也因此，国安基金过去在护盘，且最后在处分股票时都一定会赚钱。

在四大政府基金方面，吴当杰表示，四大基金有其操作略策，但倘若股市有异常波动，且有跳脱基本面时，政府基金也一定会有作为，不会让国安基金独撑大局。