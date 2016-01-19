更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，冲刺业务令资金分配不均

* 冲刺农历年前业务，资金分配略有不均 * 预料农历年关将不致出现新历年般吃紧状态 * 寿险走钱，债券RP调度难度增加 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周二稳在既有区间。交易人士指出，由于农历春节长达九天，银行多 希望在1月冲刺放款等业务，以免第一季季报数字难看。这也导致资金分配略有不均，惟今日拆款以到期续做 为主，调度难度不高。 银行交易人士认为，虽然预料农历年关应该不会再发生新历年资金全面偏紧现象，但还是会持续关注金主 型金融机构的动态，只要没有发生反向拆入的需求，安稳度过春节钱关应该没问题。 〞有些新增需求，因为贷放、国库标案的关系吧。〞一位大型公股银行交易人士说。 一大型票券商交易主管则称，今日大型金融机构没有开门买票，由于资金状况不是很稳定，在卖票该机构 时会注意量不要太大，以免到期没续时，还必须四处张罗补足缺口。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.234% 0.236% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.370% **发票量少** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，今日延续上日发票量偏少格局，纵然大型金融机构没出来买票， 但无碍资金调度。 对于农历年关的资金情势，大型票券商交易员认为，将不至于出现新历年关大家资金都偏紧的窘境，虽然 各家会分配不均，但要调平不难。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.375%，前日0.345%； 上日区间在0.36-0.38%，前日0.345%；上日成交量28.01亿台币，前日2.39亿台币。60天期上日的平均利率在0 .368%，前日在0.369%，上日区间0.31-0.39%，前日0.31-0.51%；上日成交63.82亿台币，前日243.72亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在 0.36-0.38%。 台湾央行周二称，共发行494亿台币定存单。与今日到期金额494亿台币相较，存单发行余额未增减。 本周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币，到期分布为：周三4,535.50亿；周四1,281.20亿以 及周五5,693.0亿亿台币。 拆款中心资料 显示，周二的超额准备为326亿台币，累积超额准备为3,720亿台币、加计前期1%的超 额准备为6,964亿台币。 **寿险走钱** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，寿险走钱导致投信资金大挪移，此外，法人也因为尾牙要发奖金 等原因抽钱，调度难度增加不少。 一票券商交易员指出，相较于去年农历春节前的宽松，这次却相对偏紧，除了全球金融环境丕变导致外资 汇出等原因外，总统大选也多多少少影响了资金的需求。 〞一直说宽松，但钱都去哪了?〞交易员说。 他表示，目前跨年资金仍不好调，但依据过去经验，通常在农历春节前几个交易日，市场资金就会恢复宽 松。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，大致同上日；短天 期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，尚在上日水位游走。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33% ，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完) (审校 曾祥进)