路透基点：中粮香港寻求4亿美元贷款用于支持收购来宝农业--TRLPC

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中粮集团香港有限公司正在与银行接洽，希望筹集4亿美元五年期贷款，用于支持收购新加坡来宝集团旗下的来宝农业有限公司(Noble Agri Ltd)。
一位消息人士称，借款人在自行安排这笔交易，该贷款的综合收益约为120基点，利率为较Libor加码约100基点。
有几家外资银行已拒绝参加这笔定价较低的贷款，他们并补充指出，中粮完成收购后的财务状况堪忧。不过，有数家中资银行仍参与到本案中来，其中一家内地银行表示这么做是为了维护与中粮的业务关系。
承贷答复的截止日是本月底。
中粮集团在2014年7月签署了一笔规模达32亿美元的俱乐部贷款，以支持其收购Noble Agri 51%股权的交易。12家银行参与联贷，其中10亿美元一年期贷款部分为该交易融资，22亿美元五年期贷款部分用于偿还股东贷款。
一年期贷款部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点，五年期部分的利率为加码135个基点。一年期贷款部分没有费用，而五年期部分的费用相当于承贷银行可获不到150个基点的综合收益。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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