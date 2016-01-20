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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率大致持稳，冲刺业务令资金分配不均

* 冲刺农历年前业务，资金分配略有不均
    * 预料农历年关将不致出现新历年般吃紧状态
    * 寿险走钱，债券RP调度难度增加

     记者 董永年
    路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周二稳在既有区间。交易人士指出，由于农历春节长达九天，银行多
希望在1月冲刺放款等业务，以免第一季季报数字难看。这也导致资金分配略有不均，惟今日拆款以到期续做
为主，调度难度不高。
    
    银行交易人士认为，虽然预料农历年关应该不会再发生新历年资金全面偏紧现象，但还是会持续关注金主
型金融机构的动态，只要没有发生反向拆入的需求，安稳度过春节钱关应该没问题。    
    
    〞有些新增需求，因为贷放、国库标案的关系吧。〞一位大型公股银行交易人士说。
    
    一大型票券商交易主管则称，今日大型金融机构没有开门买票，由于资金状况不是很稳定，在卖票该机构
时会注意量不要太大，以免到期没续时，还必须四处张罗补足缺口。
    
                                      今日报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率            0.234%        0.236%
                                                  
   --隔夜拆款利率区间               0.210-0.320%  0.210-0.320%
   --一周拆款利率区间               0.230-0.370%  0.230-0.370%
                                                        
          
    **发票量少**
    
    在短票市场方面，大型票券交易商指出，今日延续上日发票量偏少格局，纵然大型金融机构没出来买票，
但无碍资金调度。
    
    对于农历年关的资金情势，大型票券商交易员认为，将不至于出现新历年关大家资金都偏紧的窘境，虽然
各家会分配不均，但要调平不难。   
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.375%，前日0.345%；
上日区间在0.36-0.38%，前日0.345%；上日成交量28.01亿台币，前日2.39亿台币。60天期上日的平均利率在0
.368%，前日在0.369%，上日区间0.31-0.39%，前日0.31-0.51%；上日成交63.82亿台币，前日243.72亿台币。
    
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在
0.36-0.38%。 
          
    台湾央行周二称，共发行494亿台币定存单。与今日到期金额494亿台币相较，存单发行余额未增减。
    
    本周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币，到期分布为：周三4,535.50亿；周四1,281.20亿以
及周五5,693.0亿亿台币。

    拆款中心资料 显示，周二的超额准备为326亿台币，累积超额准备为3,720亿台币、加计前期1%的超
额准备为6,964亿台币。  
        
    
    **寿险走钱**  
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，寿险走钱导致投信资金大挪移，此外，法人也因为尾牙要发奖金
等原因抽钱，调度难度增加不少。
    
    一票券商交易员指出，相较于去年农历春节前的宽松，这次却相对偏紧，除了全球金融环境丕变导致外资
汇出等原因外，总统大选也多多少少影响了资金的需求。
    
    〞一直说宽松，但钱都去哪了?〞交易员说。 
    
    他表示，目前跨年资金仍不好调，但依据过去经验，通常在农历春节前几个交易日，市场资金就会恢复宽
松。
        
    今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，大致同上日；短天
期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，尚在上日水位游走。 

    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33%
，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完)  

 (审校 曾祥进)

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