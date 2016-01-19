东南亚股市：尾随陆股涨势反弹，泰国银行股因买盘进驻而上涨

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透曼谷1月19日 - 东南亚股市周二上涨，追随中国市场涨势，因中国季度经济数据疲弱，强化市场预期中国将公布更多刺激举措。另外，财报季中择优进驻的买盘提振了泰国银行股。
泰国股市 上涨1.7%，收报1,266.01点，为1月13日以来最高。泰国汇商银行(SCB) 跳涨3.5%，此前公布季度业绩略好于预期。
Kasikornbank 大涨将近5%，银行类股 上涨2.6%。投资者把焦点转向本周将公布的第四季财报。
新加坡股市和马来西亚股市均首度在四个交易日以来收高。印尼股市和菲律宾股市扳回周一跌幅，越南股市中止四日连跌。
新加坡券商NRA Capital的报告称，股市受助于空头回补及一些低接买盘。
明晟亚太地区除日本外股指 上涨1.7%。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 314.01 4.70 +1.52 -5.65 332.82
新加坡 2638.47 45.47 +1.75 -8.47 2882.73
马来西亚 1629.22 6.58 +0.41 -3.74 1692.51
泰国 1266.01 20.96 +1.68 -1.71 1288.02
印尼 4491.74 10.46 +0.23 -2.20 4593.01
菲律宾 6357.05 21.96 +0.35 -8.56 6952.08
越南 535.77 9.40 +1.79 -7.47 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选