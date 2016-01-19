马来西亚期市：棕榈油期货反弹，因较低的产量预测

路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周二由跌转为小涨，因交易商益发看好更明显的产量减少预测。

马来西亚棕榈油期货4月合约 上涨0.3%，收报每吨2,477马币(林吉特)。稍早一度下跌0.5%。

成交量为42,607口。

“1月和2月产量减少非常显着,”一吉隆坡棕榈油交易商表示。

“3月前，如果价格仍处于目前的水准，棕榈油的出口税将会带来影响。因此买家将在这之前买进。”

当价格高于每吨2,250马币时，马来西亚将会课征棕榈税。税率从4.5%起跳，最高可达8.5%。

油籽业刊物《油世界》(Oil World)的编辑Thomas Mielke周二在棕榈油经济评估和研讨会上表示，马来西亚2016年产量料将大幅减至1,980万吨。

路透大宗商品市场和能源技术分析师王涛认为，棕榈油价格有可能在2,455马币找到支撑，然后再度测试阻力位2,495马币。(完)

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