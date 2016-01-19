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债券 | 2016年 1月 19日 星期二 21:01 BJT

美股业绩：美国银行季度获利增加9.8%，拜支出下降所赐

路透1月19日 - 美国银行 公布第四季获利上升9.8%，受惠于支出减少，即使营收成长仍然迟滞。

截至12月31日止当季，美国银行可归属普通股股东的净利增加至30.1亿美元，或每股0.28美元；上年同期为27.4亿美元，或每股0.25美元。

非利息支出减少2.3%，至138.7亿美元。

汤森路透I/B/E/S分析师原平均预估其每股盈余0.26美元，目前尚无法立即得知周二公布的数据是否有可比性。

美国银行股价在盘前交易上涨1.6%。

美国银行第四季总营收增加4.3%至195.3亿美元，该行最大业务部门--消费金融业务营收增加0.4%。

全球市场营收成长31%至31.3亿美元，占整体营收16%。(完)

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