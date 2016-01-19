国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，为两周来首见

路透新加坡1月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周二自三个月低位附近反弹，为两周来首次升至每吨105.70美元，因长期需求转强，且预期3月到达的西方船货将会减少。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及台湾中油公司都在洽谈买进石脑油，前者寻购4月起为期12个月的10万吨船货，后者则寻购70万吨10个月交货期的船货。

“当前的现货市场疲弱，价格处于贴水。YNCC可能希望得到较其现有的长单价格更大的贴水，目前价格是每吨较日本成本加运费价贴水3美元，但卖家不是很多，”一北亚交易商表示。

在新加坡现货市场上，BP向中国石油买进两批辛烷值95汽油，船期为2月8-12日，价格分别为每桶48.10美元和48.30美元。(完)

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