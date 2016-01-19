国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，为两周来首见

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡1月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周二自三个月低位附近反弹，为两周来首次升至每吨105.70美元，因长期需求转强，且预期3月到达的西方船货将会减少。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及台湾中油公司都在洽谈买进石脑油，前者寻购4月起为期12个月的10万吨船货，后者则寻购70万吨10个月交货期的船货。
“当前的现货市场疲弱，价格处于贴水。YNCC可能希望得到较其现有的长单价格更大的贴水，目前价格是每吨较日本成本加运费价贴水3美元，但卖家不是很多，”一北亚交易商表示。
在新加坡现货市场上，BP向中国石油买进两批辛烷值95汽油，船期为2月8-12日，价格分别为每桶48.10美元和48.30美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选